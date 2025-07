Verstappen haalt eerste F1-herinneringen op: "Het was een speeltuin"

Max Verstappen loopt al meer dan tien jaar rond als coureur in de Formule 1-paddock. Voordat de coureur zijn F1-carrière begon was hij daar ook al. Vaak was hij mee met vader Jos Verstappen. Max Verstappen blikt terug op die tijd.

Max Verstappen heeft al 221 Grands Prix op zijn naam staan. Hij heeft daarvan 65 races gewonnen en hij startte er 44 vanaf de eerste startrij.

Formule 1-herinnering

"Toen ik een klein jongetje was en ik in de paddock rondliep, toen mijn vader nog zelf reed. Ik kan ook nog herinneren dat ik toentertijd bijvoorbeeld in het hotel in Maleisië was, en in het zwembad. En het testen met mijn vader op vliegvelden, dat hij gewoon rechtuit en op en neer moest rijden. Dat ik daar zelf bij was. De kleine dingetjes die onthoudt je natuurlijk", zo vertelt de viervoudig wereldkampioen bij Viaplay.

"Voor mij was het net een speeltuin, wist ik veel wat het was! Heel veel mensen, grote trailers en tenten. Maar voor mij was het meer een speeltuin en rondlopen", zo zegt Verstappen over zijn jeugd in de paddock. Er is zelfs een foto waar hij op staat samen met Michael Schumacher.

Geluid

Of Verstappen dat soort dingen nog kan herinneren? "Op dat moment heb je er geen besef van hoe iemand is en wat iemand heeft bereikt. Dan zie je gewoon een ander persoon. Als je die foto's dan terugziet, is dat wel leuk."

Verstappen vergeet een ding nooit: "Ja, absoluut. Dat vergeet ik nooit meer. Ook toentertijd, toen ik zelf aan het karten was en dat we soms naar een Grand Prix toe gingen om gesprekken te voeren met Formule 1-teams. Dat geluid gaf altijd meer emotie ten opzichte van wat we nu hebben." Het geluid van de huidige Formule 1-auto's is flink achteruit gegaan.