Stroll onder vuur: "Dit is een kwestie van opvoeding!"

Lance Stroll zorgde anderhalve week geleden voor de nodige verbazing. In de Britse Grand Prix kwam hij als zevende over de streep, maar schold hij daarna zijn team uit over de boordradio. Volgens Ralf Schumacher is dit gedrag een no-go, en hij kraakt de Canadees af.

In de Britse regen maakte Stroll een goede indruk in zijn Aston Martin-bolide. In de slotfase schoot hij echter een aantal keren van de baan af, en dat zorgde ervoor dat hij terugviel naar de zevende plaats. Dit zorgde voor veel woede bij Stroll, en toen hij finishte kwam het stoom uit zijn oren. Over de boordradio omschreef hij zijn auto als een piece of shit en riep hij dat hij nog nooit in zo'n slechte auto had gereden.

Te kritisch op Stroll?

Oud-coureur Ralf Schumacher vindt dit te ver gaan. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt hij zich uit: "We krijgen vaak kritiek dat we te hard voor hem zijn, en dat klopt soms wel. We hebben namelijk gezien dat hij in staat is om goed te rijden in lastige omstandigheden."

"Het is lastig om te zeggen hoe goed of slecht hij het doet vergeleken met Fernando Alonso. Hij heeft een bepaalde leeftijd bereikt, maar hij levert nog steeds geweldig werk af."

Kwestie van opvoeding

Over de uitlatingen over de boordradio van Stroll, is Schumacher duidelijk: "Ik moet zeggen dat die uitspraken heel teleurstellend zijn, en eerlijk gezegd heeft het ook te maken met een kwestie van opvoeding. Je moet je ook de impact van buitenaf kunnen voorstellen. De monteurs werken dag in dag uit zodat ze kunnen racen, en dan komt de zoon van de baas langs, en die roept dit."

"Ik moet zeggen, het is volledig onacceptabel. Dit is echt een onbeschrijfelijke actie en dit wijst op een slechte opvoeding. Ik weet niet in welke film hij leeft, maar het is zonder om zijn eigen resultaat zo te verpesten."

Sorry zeggen

Volgens Schumacher was het ook gênant: "Het was een groot feest bij de Aston Martin-fabriek. Ze hadden een grote tent voor de fabriek neergezet. Het zijn belangrijke punten voor het team, die gepaard gaan met belangrijke bonussen voor de monteurs en het personeel. Als degene die racet het zo verpest, dan moet je zeggen: 'Zoon, ga zitten en bied je excuses aan.'"