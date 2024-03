Wolff baalt: "Illusie om te denken dat we dichter bij Red Bull komen"

Het team van Mercedes kende een waardeloze kwalificatie in Australië. George Russell kon de eer nog enigszins redden met de zevende tijd, maar de elfde tijd van Lewis Hamilton was een enorme teleurstelling. Toto Wolff denkt dat het een illusie is om te denken dat ze dichter bij Red Bull Racing kunnen komen.

Mercedes kende in de Australische ochtend een aardige derde vrije training. Er was zelfs goede hoop op een goede kwalificatie, maar dat bleek uiteindelijk ijdele hoop te zijn. Red Bull en Ferrari waren veel sneller, en zelfs de McLarens hadden een beter tempo te pakken. De elfde plaats van Hamilton was nog pijnlijker, de zevenvoudig wereldkampioen kent vooralsnog een zeer teleurstellend seizoen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was ook niet tevreden met het resultaat. De Oostenrijker baalt en hij weet in gesprek met Sky Sports ook niet helemaal wat hij moet zeggen: "Ik denk dat het een illusie is om te denken dat wij dichter bij Red Bull kunnen komen, in ieder geval op de korte termijn. Ik moet blijven geloven dat er meer in zit en optredens zoals in de derde training tonen aan dat dit geen slechte auto is. Het window waar deze auto goed in werkt is zo smal, daar val je al snel weer buiten en dat is tricky."