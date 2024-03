Lawson denkt dat Verstappen een lastige teamgenoot is

Liam Lawson is momenteel het hoogst aangeschreven Red Bull-talent. De Nieuw-Zeelander fungeert als reservecoureur van de Red Bull-teams en hij aast op een zitje voor 2025. Lawson realiseert zich echter wel dat een zitje naast Max Verstappen zeer uitdagend zal zijn.

Lawson debuteerde vorig jaar vrij onverwachts in de Formule 1. In Zandvoort moest hij plotsklaps invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Hij presteerde naar behoren en hij pakte zelfs WK-punten tijdens zijn invalbeurten. Voor dit jaar kreeg hij geen contract, maar Red Bull-adviseur Helmut Marko liet wel doorschemeren dat Lawson zo goed als zeker is voor een zitje voor 2025. De Oostenrijker maakte alleen niet duidelijk of het om een zitje bij VCARB of Red Bull Racing ging.

Lawson is in ieder geval van mening dat hij klaar is voor een volledig seizoen in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander laat tijdens het Adelaide Motorsport Festival wel weten dat het lastig zal worden als hij de teamgenoot van Max Verstappen wordt: "Als ik naast Verstappen zou instappen, wordt het sowieso lastig. Dat weet ik nu al. Verder hangt het echt af van de situatie. Als ik aan het begin van het seizoen instap heb ik misschien meer vertrouwen dan wanneer ik halverwege het seizoen instap, dat heeft allemaal met druk te maken. Ik zou de kans hoe dan ook aanpakken."