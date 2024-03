"'Marko voegde speciale clausule zelf toe aan contract Verstappen'".

De situatie rondom het team van Red Bull Racing blijft onrustig. Na het onderzoek naar teambaas Christian Horner, bleven er veel opvallende geruchten naar buiten komen. Ook over Max Verstappen gingen veel geruchten rond rond, het lijkt er op dat Helmut Marko zelf een opvallende clausule heeft toegevoegd aan het contract van de Nederlander.

Het is geen geheim dat Verstappen zich loyaal heeft verklaard aan teamadviseur Helmut Marko. Toen Marko in Saoedi-Arabië suggereerde dat hij mogelijk zou worden geschorst door Red Bull, was Verstappen heel duidelijk. Hij liet doorschemeren dat zijn toekomst ook afhangt van de toekomst van Marko. Eerder meldden meerdere media al dat Verstappen in zijn contract een clausule heeft staan waarin wordt vermeld dat hij kan vertrekken als Marko weggaat bij het team.

Verstappen en Marko wilden daar niet te veel over zeggen. In Saoedi-Arabië ging het wel veel over de clausule, omdat Marko dus stelde dat hij mogelijk zou worden geschorst. Volgens de Britse krant The Telegraph is er iets opvallends aan de hand met deze clausule. Volgens de krant bestaan er binnen Red Bull twijfels over dit gedeelte van het contract, Marko zou deze namelijk zelf hebben toegevoegd aan de verbintenis van Verstappen. Volgens The Telegraph wist niemand bij Red Bull Racing en het Red Bull-concern van deze clausule af.