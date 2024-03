Uitslag Grand Prix van Saoedi-Arabië: Meesterlijke Verstappen laat concurrentie achter zich

De Saoedische Grand Prix is alweer een feit. In de straten van Jeddah vochten de heren coureurs een spannende strijd uit onder het kunstlicht. De zege ging uiteindelijk naar Max Verstappen. Achter hem kwam niemand minder dan Sergio Perez als tweede over de streep. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Na een spectaculaire show voorafgaand de race kregen de coureurs de kans in Jeddah om ook een spektakel af te leveren. Pierre Gasly kon daar niet aan mee doen, want de Fransman parkeerde zijn Alpine al vroeg in de pitbox met een versnellingsbakprobleem. De de start werd duidelijk dat er twee strategieën waren gekozen door de teams. Iedereen startte op de mediums, behalve Bearman en Bottas.

Max Verstappen behield de leiding bij de start van de race. Sergio Perez en Charles Leclerc deden een poging, maar Verstappen bleef uiterst koel. Hij trok een gaatje, maar al snel reed er een Aston Martin voor hem, de Safety Car was namelijk de baan opgekomen. Lance Stroll had de muur geraakt waardoor zijn AMR24 stuurloos in de bandenstapel plofte.

Tactiek

Vrijwel iedereen dook de pitstraat in voor setje verse banden, maar Lando Norris en Lewis Hamilton niet. Norris vond zichzelf hierdoor terug in de koppositie, maar Verstappen zoefde er na een paar rondjes alweer voorbij. Daar ver achter maakte Kevin Magnussen zich niet populair bij zijn collega's. Hij duwde eerst Alexander Albon tegen de muur en daarna haalde hij buiten de baan in. Dit leverde hem in totaal twintig seconden aan tijdstraffen op.

Haas maakte van deze last een lust. Nico Hülkenberg had namelijk nog geen pitstop gemaakt en Magnussen kreeg de opdracht om zijn rivalen op te houden. Hij slaagde met vlag en wimpel voor deze missie, zodat Hülkenberg een pitstop kon maken zonder een plekje te verliezen. Het leverde de Duitser uiteindelijk een puntje op, iets wat veel betekent voor een team als Haas.

Bearman

Magnussen was echter niet de enige coureur die een tijdstraf had ontvangen. Sergio Perez werd tijdens de Safety Car-fase op een onhandige manier op pad gestuurd na zijn pitstop, hierbij raakte hij bijna de wagen van Fernando Alonso. Het maakte echter niets uit, want Perez behield gewoon zijn tweede plaats. Alle aandacht ging na afloop echter uit naar de onverwachte debutant Oliver Bearman. De piepjonge Ferrari-invaller kwam als zevende over de streep en dat leverde een groot applaus op. Terwijl hij kalm bleef, kreeg zijn vader een dikke knuffel van de baas van Ferrari.