Rosberg verwacht dat Hamilton nog lang doorgaat

Lewis Hamilton maakte eerder dit jaar bekend dat hij na dit jaar overstapt naar het team van Ferrari. Hij tekende een meerderjarige deal, wat dus inhoudt dat hij minimaal tot zijn 41ste in de Formule 1 rijdt. Nico Rosberg is ervan overtuigd dat Hamilton nog heel lang kan doorgaan.

Hamilton stelde eerder in zijn loopbaan dat hij op zijn 40ste zeker niet meer zou rijden in de Formule 1. Niets blijkt echt minder waar te zijn, want door zijn Ferrari-deal gaat dat wel gebeuren. Bij de Italiaanse renstal hoopt hij zijn topvorm weer te kunnen hervinden, want momenteel presteert hij niet bepaald goed bij Mercedes. Hij probeert strijdbaar te blijven, maar hij worstelt overduidelijk met zijn Mercedes-bolide.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg is echter van mening dat Hamilton nog één van de beste coureurs van de Formule 1 is. In gesprek met Sky Sports laat Rosberg weten dat Hamilton dan ook nog lang door kan gaan: "Fernando Alonso wordt over een aantal maanden alweer 43 en hij rijdt nog altijd op een topniveau. Dat is fantastisch en dat kan alleen maar omdat hij een topcoureur is. Lewis kan dat ook. Een half jaar geleden was hij nog samen met Max Verstappen de beste van het veld. Hij is wat minder aan het seizoen begonnen, maar ik weet zeker dat Lewis het zonder problemen net zo lang kan volhouden."