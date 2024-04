Koningsdag special: Racende Royals

Vandaag vieren we in Nederland Koningsdag. De koninklijke familie wordt vandaag in het zonnetje gezet, maar royals kunnen veel meer dan lintjes door knippen en zwaaien vanuit een koets. Ook op het circuit hebben veel coureurs met blauw bloed hun geluk beproefd.

Prins Bira

De bekendste 'koninklijke' coureur is waarschijnlijk Birabongse Bhanudej, beter bekend als Prince Bira. Hij was onderdeel van de Thaise koninklijke familie, en hij was zeker geen onverdienstelijke coureur. In de jaren '30 maakte hij zijn eerste meters op het circuit en dat ging niet slecht. Hij reed in alle grote klassen uit zijn tijd, en in 1950 stond hij aan de start van de eerste Formule 1-race uit de geschiedenis. Hij viel uit in zijn Maserati, maar hij scoorde wel punten in Monaco en Bremgarten.

Prince Bira nam deel aan meerdere Grands Prix, maar hij betrad nooit het podium in een officiële Formule 1-race. Hij boekte de nodige successen, want in 1951 wist hij met zijn Ecurie Siam de Richmond Trophy te winnen, een onofficiële Formule 1-race. Zijn blauwgele bolides waren echte publiekstrekkers, en hij speelt ook nog eens een grote rol in de Nederlandse autosportgeschiedenis. In 1948 won hij namelijk de Grote Prijs van Zandvoort.

Ferdinand Habsburg

Oostenrijk is geen monarchie meer, maar de familie die land over het land regeerden bestaat nog wel. Ferdinand Habsburg is onderdeel van het Huis van Habsburg-Lotharingen, maar hij is zeker geen doorsnee man van adel. Hij begeeft zich niet in paleizen, maar op circuits. Hij bereikte de Formule 1 niet, maar hij maakt nu vooral naam in de enduranceracerij. De 26-jarige Oostenrijker boekte met het team van WRT veel successen in het WEC, en dit jaar is hij zelfs fabriekscoureur voor Alpine. Hij bestuurt hier een Hypercar in dezelfde kleur als zijn bloed: blauw. Momenteel is hij herstellende van een rugblessure, maar hij hoopt een mooi resultaat neer te kunnen zetten op Le Mans.

Prins Bernhard van Oranje

Ook binnen het Nederlandse koningshuis heeft men veel interesse in de racerij. Vooral prins Bernhard van Oranje staat bekend als een echte raceliefhebber. Waar hij naast de baan bekend staat als de 'pandjesprins', heeft hij op het circuit een andere naam. Hij is als mede-eigenaar van het circuit van Zandvoort één van de mensen achter de comeback van de Nederlandse Grand Prix, en hij is een bekend gezicht in de Nederlandse autosport.

De prins speelt niet alleen naast de baan een belangrijke rol, want hij kruipt ook zelf graag achter het stuur. Hij nam op Zandvoort vaak deel aan races, en in 2018 stond hij zelfs aan de start in het WTCR. Hij kreeg een wildcard voor het raceweekend in Zandvoort, waar hij een Audi RS 3 LMS TCR van Bas Koeten Racing bestuurde.

Prins Carl Philip

In Zweden hebben ze hun eigen Prins Bernhard. Prins Carl Philip is namelijk ook veelvuldig op de circuits te vinden. De zoon van koning Carl Gustaf heeft een verregaande interesse in sport, en vooral in de autosport. Hij nam deel aan de Scandinavische Porsche Carrera Cup en het Scandinavische touringcars-kampioenschap. Zijn resultaten waren zeker niet slecht, maar hij is niet de nieuwe Ronnie Peterson.