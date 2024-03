Marko bevestigt: "Red Bull reed niet met hoogste motorstand"

Het team van Red Bull Racing wist op de eerste dag in Bahrein geen extreem snelle tijden te noteren. De Oostenrijkse renstal gold als de topfavoriet, maar in de eerste trainingen stonden ze niet bovenaan de tijdenlijst. Helmut Marko onthult dat Red Bull niet met de hoogste motorstand reed.

Red Bull kende vorige week een drietal zeer stabiele testdagen. De Oostenrijkse renstal maakte enorm veel indruk, maar ze reden niet de snelste tijden. Ook in de eerste twee vrije trainingen in Bahrein reden Max Verstappen en Sergio Perez geen snelle tijden. Ze stonden niet bovenaan de tijdenlijsten en ze hadden een kleine achterstand op de concurrentie. Toch verwachten veel andere teams dat Red Bull gewoon zal gaan domineren.

Niemand wist namelijk of Red Bull wel het achterste van de tong had laten zien. Teamadviseur Helmut Marko kan hier wel om grinniken. Tegenover Motorsport.com bevestigt Marko dat Red Bull met een voorzichtige motorstand heeft gereden: "Ja. Het zal wel goed moeten zijn. De long runs van Max waren volgens mij het snelst van allemaal, alleen ging het niet zo makkelijk als tijdens de testdagen. Dat Checo relatief dicht bij Max zat, is een goed teken, al zit het hele veld zo dicht bij elkaar dat twee tienden meteen vier of vijf plekken op de grid kan schelen. Als hij deze achterstand kan volhouden, dan is het goed."