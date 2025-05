Williams-teambaas zegt sorry tegen Mercedes in persoonlijk bericht

De Grand Prix van Monaco verliep zeer frustrerend voor het team van Mercedes. Ze zaten vrijwel de hele race vast achter de wagens van Williams, en dat was de tactiek van de Britse renstal. Toto Wolff onthulde na afloop dat zijn Williams-collega hem hoogst persoonlijk excuus heeft aangeboden.

Door problemen in de kwalificatie moesten Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli de race in het middenveld starten. Aangezien inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is, had de sport de regels aangepast. Om voor meer spanning te zorgen werd er een verplichte tweestopper ingevoerd. Bij Mercedes zagen ze kansen, en kondigden ze een extreme tactiek aan.

De tactiek van Williams

Wat de tactiek was, werd nooit duidelijk. De tactiek van Williams was wél duidelijk. Coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz hielden de achtervolgers op, waardoor de ander zijn pitstops kon maken zonder een positie te verliezen. Bij Mercedes raakten men zwaar gefrustreerd, en Russell besloot zelfs een straf te pakken door Albon op illegale wijze te passeren.

Appje van Vowles

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop dan ook flink gefrustreerd. Bij de internationale media pakte hij zijn telefoon erbij, en las hij een appje van Vowles voor: "'Het spijt me, we hadden geen keus gezien wat er voor ons gebeurde'. Ik antwoordde dat we dat wisten."

"James is één van mijn mensen. Ik wil niet neerbuigend klinken, aangezien hij een carrière bouwt als teambaas en het heel goed doet. Hij moest dit doen, en hij heeft nu twee auto's in de punten. Ik denk dat dit allemaal begon met de Racing Bulls voor hen."

Wolff pleit voor regelwijziging

Balend stelt Wolff dat de regels moeten worden aangepast: "Ik denk dat we naar wat specifieke regels kunnen kijken, zoals het stellen van een maximum aan hoeveel je hier kan vertragen. Je kunt ook geen trein ophouden. Inhalen is hier moeilijk, omdat je niet X seconden langzamer kan gaan ten opzichte van de koplopers. Zo'n nieuwe regel zou waarschijnlijk voor een iets dichter veld zorgen."