Red Bull gedwongen voorvleugel aan te passen

In Spanje is iedereen dit weekend in de ban van de voorvleugels. De nieuwe technical directive heeft ervoor gezorgd dat veel teams hun vleugel moeten aanpassen. Ook het team van Red Bull Racing heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Al maanden gaat het in de Formule 1 over de zogenaamde flexiwings. De FIA treedt dit jaar hard op tegen de doorbuigende vleugels, en voerde eerder al strenge controles voor de achtervleugels in. Begin dit jaar werd ook duidelijk dat er vanaf het raceweekend in Spanje naar de voorvleugels zal worden gekeken. Al weken gaat het over deze technical directive, en men vraagt zich af of dit een 'gamechanger' zal zijn of niet.

Alle ogen waren gericht op het team van McLaren, al hebben ze daar geen updates ingestuurd. Hun pagina in het update-document van de FIA is leeg, al betekent dat niet direct dat ze geen updates hebben doorgevoerd. Andere teams doen er niet geheimzinnig over, en laten in het document van de FIA weten dat ze vanwege de technical directive zaken hebben moeten aanpassen.

Red Bull is eerlijk

Dat geldt ook voor het team van Red Bull Racing, dat alleen een update heeft doorgevoerd aan de voorvleugel. In het document van de FIA leggen ze uit dat dat om te voldoen aan de regels, de geometrie van de voorvleugel hebben aangepast. Dit moet volgens het Oostenrijkse team zorgen voor meer stijfheid in de voorvleugel gaan zorgen.

Volgens Red Bull zijn er meerdere elementen van de voorvleugel aangepast om aan de nieuwe regels te voldoen. De flaps zijn ook iets gewijzigd, wat een gevolg is van de aanpassingen aan het eerste en het tweede vleugelelement.

Ook Ferrari grijpt in

Net als Red Bull geeft ook Ferrari toe dat ze hun voorvleugel hebben aangepast om te voldoen aan de nieuwe eisen van de technical directive. Ook hier stelt men dat het gaat om een aantal wijzigingen die puur en alleen zijn aangepast vanwege de ingreep van de FIA.