Verstappen gaat weer op jacht naar simrace-zege

Max Verstappen zit ook dit weekend niet stil. De drievoudig wereldkampioen Formule 1 neemt ook vandaag weer deel aan een grote simrace met zijn vrienden van Team Redline. Verstappen zal namelijk een digitale Ferrari gaan besturen op de virtuele variant van de Nürburgring.

Verstappen neemt dit weekend deel aan de derde ronde van het DNLS-kampioenschap. De Nederlander zal de wagen met startnummer 50 gaan delen met zijn naamgenoot Max Wenig. De andere wagen van Team Redline met startnummer 130 zal worden bestuurd door Diogo Pinto en Sebastian Job. De race zal volledig te zien zijn op het Twitch-account van Team Redline. Verstappen zit deze weken niet stil, eerder nam hij ook deel aan de virtuele 24 uur van Daytona.

