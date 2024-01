Verstappen begint simracejaar met achtste plaats

Gisteravond vond de eerste ronde van het simracekampioenschap 'Real Racers Never Quit' plaats. Aan de simrace namen meerdere simracers en echte coureurs deel. Op de virtuele versie van het circuit van Daytona kwam blikvanger Max Verstappen slechts als achtste over de streep.

Het kampioenschap is door Verstappen en zijn vrienden van Team Redline opgezet. Het is dan ook niet de eerste keer dat dit toernooi wordt georganiseerd. De coureurs rijden deze weken meerdere races en gisteren werd er dus voor het eerste geracet op Datyona in virtuele versies van de Ferrari 296 GT3. In een korte kwalificatie noteerde Verstappen de tiende tijd en ging de pole naar simracer Luke Bennett.

Verstappen startte goed, maar na een spin viel hij terug naar de elfde plaats. De Nederlandse drievoudig wereldkampioen Formule 1 deed echter niet rustig aan en hij vocht zich uiteindelijk weer terug naar de achtste plaats. De zege ging naar een simracer: Chris Lulham. Hij vocht geruime tijd met een groepje andere coureurs voor de zege en de fans die naar de livestream keken kregen dan ook een spektakel voorgeschoteld. Op dinsdag 23 januari gaat het toernooi weer verder met een F3-race op Silverstone en een F4-race op Mugello.