Verstappen geniet van GT3-meters: "Ben dan meer ontspannen"

Veel coureurs mijden in hun vakantie het circuit. Max Verstappen doet dat juist niet, de Nederlandse wereldkampioen is zelfs veelvuldig op de baan te vinden. Hij rijdt dan bijvoorbeeld in een GT3, hij geeft aan dat hij enorm geniet van deze testdagen met vrienden en familie.

Verstappen staat bekend als een echte racefreak. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is in zijn vrije dagen ook te vinden op circuits. Meestal racet hij in zijn vrije tijd op de virtuele circuits, hij neemt dan immers plaats in de simulator. Maar Verstappen rijdt ook op de echte circuits. Eerder deze maand was hij te vinden in Portugal, waar hij op het circuit van Portimão een testdag afwerkte in een aantal GT3-bolides.

Dol op winnen

Verstappen is simpelweg dol op het racen. De drievoudig wereldkampioen geniet met volle teugen van zijn momenten achter het stuur. In gesprek met The Race legt Verstappen uit waarom hij nog steeds geniet van de Formule 1: "Ik houd van de competitie. Ik houd ervan om de rest te verslaan en om ik ben dol op het winnen van races. Ik vind het leuk dat je jezelf voortdurend op de proef stelt. Je leert constant bij. Het niet saai, nooit."

Motivatie

Verstappen is ook dol op het rijden in de GT3-bolides. De Nederlander geeft aan dat er wel verschillen zijn met de Formule 1-wagens waar hij normaal gesproken in rijdt: "Het is exact hetzelfde, maar dan op een andere manier. Het zijn andere auto's, ze hebben andere behoeften dan een Formule 1-wagen. Dat vind ik leuk. Ik rijd in verschillende soorten auto's en ik help de jongere generatie binnen ons team met advies. Ik vind het fijn om te zien hoe ze met elkaar communiceren. Ik ben er gewoon bij, soms op de achtergrond, ik ben dan meer ontspannen. We willen we nog steeds winnen, die motivatie is er altijd."