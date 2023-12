Verstappens helm beschikbaar in F1-game

Max Verstappen werkt sinds dit jaar samen met EA Sports. Het logo van het gamebedrijf prijkt op een prominente plek op zijn helm en hij maakt ook veel reclame voor de nieuwe Formule 1-game. In deze game kunnen de spelers nu ook een accessoire van Verstappen verdienen.

Verstappen was in eerste instantie geen fan van de officiële Formule 1-game. Maar, sinds hij een deal heeft met EA Sports is hij zeer betrokken bij de game. De Nederlander werd dit jaar wereldkampioen en de spelers kunnen daar via een speciale opdracht in de game nu van meeprofiteren. Ze kunnen namelijk Verstappens kampioenshelm vrijspelen als ze de tijden van Verstappen in de game weten te verbeteren.