"Verstappen had meer van Mercedes verwacht"

Max Verstappen werd dit seizoen met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan zijn concurrenten en hij werd slechts drie keer verslagen. Verstappen geeft eerlijk toe dat hij meer had verwacht van onder meer Mercedes.

Verstappen wist dit seizoen in totaal negentien Grands Prix te winnen. Hij had dan ook een grote voorsprong op de rest van de coureurs. Hij prolongeerde al in de Qatarese sprintrace zijn wereldtitel en daarna ging hij verder met het verbreken van records. Hij werd dit seizoen slechts drie keer verslagen, twee keer was zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez sneller en in Singapore ging de zege uiteindelijk naar Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Boven verwachting

Verstappen had niet zien aankomen dat hij met zoveel gemak wereldkampioen zou worden in in de koningsklasse van de autosport. In een interview met Viaplay is hij hier eerlijk over en volgt hij dezelfde lijn van onder meer Helmut Marko: "Ik had dit zelf natuurlijk ook niet verwacht. Ik had natuurlijk wel vertrouwen in een goed seizoen, maar ik had wel verwacht dat het veld dit jaar dichterbij elkaar zou komen."

Mercedes

Verstappen had voorafgaand het seizoen verwacht dat er meer teams zouden kunnen meevechten om de zeges. De Nederlander wijst bijvoorbeeld naar het team van Mercedes, dat dit jaar niet heel erg sterk voor de dag kwam: "Als je naar het einde van vorig jaar keek, dan vond ik eigenlijk wel dat Mercedes eraan zat te komen. Dus ja, ik had wel meer van hen verwacht dit seizoen."