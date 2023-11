Williams rijdt met aangepaste kleurstelling in Las Vegas

Veel teams doen deze week mee aan de hype rondom de Grand Prix van Las Vegas. De helft van de teams hebben nu een speciale livery aangekondigd of gepresenteerd. Ook Williams kiest ervoor om aankomend weekend te rijden met een aangepaste livery in de Amerikaanse gokstad.

Williams reed eerder dit seizoen al met een Gulf-livery en daarnaast pasten ze de kleurstelling ook aan in Silverstone en Austin. In beide gevallen plaatsten ze de vlag van het land op de achterzijde van de auto's van Logan Sargeant en Alexander Albon. Ook in Las Vegas kiezen ze weer voor een soortgelijke aanpassing. Ze kiezen ditmaal niet voor een vlag, maar voor een grote hoeveelheid verwijzingen naar Las Vegas en de casino's. Ook McLaren, Ferrari, Red Bull Racing en Alfa Romeo rijden dit weekend met een (gedeeltelijk) aangepaste livery.