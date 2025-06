'Formule 1 zet grote veranderingen niet door in 2026'

Het Formule 1-seizoen werd dit jaar afgetrapt met een speciaal launchevenement in Londen. Alle teams onthulden hier hun nieuwe livery, maar het lijkt er niet op dat er een soortgelijk evenement zal plaatsvinden in het nieuwe jaar.

Het F1 75 Live-evenement was een groot spektakel. Om het 75-jarige jubileum te vieren had de Formule 1 de O2 Arena afgehuurd. Er werd een grote show georganiseerd waarbij alle teams hun nieuwe livery aan de buitenwereld lieten zien. De show ontving veel lovende reacties, maar het was niet duidelijk of er een soortgelijk evenement gaat plaatsvinden in 2026.

Geen launchevenement in 2026

Volgens Motorsport.com heeft de Formule 1 besloten om geen tweede launchevenement te organiseren. Het medium meldt dat de FOM na gesprekken met de teams en de aandeelhouders heeft besloten om het plan niet door te zetten. Eén van de redenen is dat het dit jaar ging om een jubileum, en dat het dan niet logisch zou zijn om ook in 2026 een show te organiseren.

Daarnaast spelen de nieuwe regels voor 2026 ook een rol. De teams moeten een volledig nieuwe auto ontwikkelen, en gaan ook rijden met nieuwe krachtbronnen. Daarnaast worden er volgend jaar drie testweken georganiseerd in Barcelona en Bahrein. Hierdoor blijft er weinig tijd over voor een grote show met alle teams.

Mogelijkheden voor de toekomst

Volgens Motorsport.com betekent dit niet automatisch dat er nooit meer een launchevenement gaat plaatsvinden. Voor de toekomst worden de mogelijkheden nog onderzocht. Eén van de opties die wordt onderzocht is het organiseren van het evenement in een andere belangrijke stad wereldwijd.

Wanneer de Formule 1 met duidelijkheid gaat komen, is niet duidelijk. In 2026 lijkt er in ieder geval een 'ouderwets' voorseizoen op de planning staan zonder een gezamenlijke onthulling. Het nieuwe F1-seizoen gaat volgend jaar van start op 8 maart in Australië.