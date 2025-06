Wolff eist verbetering van Mercedes en opent de aanval op Ferrari

Het team van Mercedes heeft een lastige triple header achter de rug. De Duitse renstal verloor veel punten, maar Toto Wolff blijft strijdbaar. Hij heeft goede hoop op een sterk weekend in Canada.

Mercedes kende frustrerende weekenden in Imola, Monaco en Barcelona. Andrea Kimi Antonelli wist drie weekenden op rij niet te scoren, en George Russell had het ook zwaar in Monaco. Mercedes verspeelde hierdoor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap aan Ferrari. Aankomend weekend in Canada wil Mercedes weer stappen zetten, en teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in.

Barcelona

De Oostenrijker spreekt zich uit in de preview van Mercedes: "We kijken ernaar uit om in Montreal weer aan de slag te gaan na een lastige triple header. We hebben in Barcelona verbetering laten zien, en vanaf dat punt kunnen we verder gaan bouwen."

Consistenter presteren

Wolff wil dat Mercedes de strijd aangaat voor de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Daarvoor moet er wel iets gebeuren: "We weten dat we consistenter moeten zijn en op zoek moeten blijven gaan naar vooruitgang met de W16, als we iets van onze vorm van eerder dit seizoen willen hervinden."

"We hebben hier in 2024 een sterke race gereden en ik hoop dat we dat niveau dit jaar kunnen gaan evenaren."

Wolff heeft er zin in

Wolff heeft in ieder geval veel zin in het weekend. Hij weet wat hij kan verwachten van het Circuit Gilles Villeneuve en de stad Montreal: "Het is een geweldig circuit met een mix van langzame bochten en lange rechte stukken. Dat zorgt vaak voor spannende races."

"Montreal is ook een geweldige stad om de Formule 1 te herbergen, en de fans zorgen hier altijd voor een prachtige sfeer."

Mercedes staat nu op 159 WK-punten, terwijl rivaal Ferrari met Lewis Hamilton en Charles Leclerc op 165 punten staat. Aankomend weekend in Canada kan Mercedes dus weer toeslaan.