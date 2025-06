Lando Norris doet een onthulling over zijn strijd met Max Verstappen

Lando Norris vecht dit jaar een titelstrijd uit met zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. De Brit vocht in de afgelopen maanden meerdere felle duels uit met Verstappen, en hij wil de Nederlander ook niet aanvallen. Wel ontkent hij met een grote grijns een opvallende uitspraak over Verstappen.

Norris lachte anderhalve week geleden in Spanje zijn tanden bloot. In de cooldown room zag hij hoe Max Verstappen een flinke beuk uitdeelde aan George Russell. Norris kent Verstappen goed en riep al grappend dat het hem deed denken aan een actie uit Mario Kart. Het moment ging daarna snel het internet over.

Mario Kart

In een interview met BBC Sport wordt hij geconfronteerd met deze uitspraak. Lachend stelt hij dat hij er geen actieve herinneringen aan heeft: "Ik weet niet meer dat ik dat heb gezegd!"

Over zijn gevechten met Verstappen wil hij wél het een en ander kwijt: "Ik denk niet dat hij ooit iets verkeerds heeft gedaan tegen mij. Hij heeft vaak heel erg hard tegen mij geracet, en dat is zijn goed recht. Hij heeft het me soms heel erg moeilijk gemaakt. En daar heeft hij zeker recht op."

Respect voor Verstappen

Norris blijft eerlijk, en weigert Verstappen af te kraken: "Ik heb het al vaker gezegd, ik heb veel respect voor Max. De coureur die hij is, de persoon die hij is, waar hij altijd voor staat."

"Wat hij heeft bereikt, zijn vier wereldkampioenschappen. Dat zijn er vier meer dan ik en hij heeft ook meer races gewonnen dan ik. Ik bewonder die statistieken en die prestaties."

'Stewards beslissen'

Norris vindt dan ook niet dat Verstappen te ver gaat: "Iedereen doet wat hij denkt dat het best is. Iedereen doet wat hij denkt dat goed is. Sommigen zijn misschien wat agressiever dan anderen. Maar iedereen heeft gebreken, ik heb ze ook. Misschien heeft hij ze ook."

"Ik race op de agressieve manier die ik correct vind, en hij doet ook hetzelfde. De stewards zijn degenen die beslissen wat goed en fout is."