Toto Wolff steunt Max Verstappen: "Dat zie je alleen bij grootheden"

Max Verstappen stond in de afgelopen weken in het middelpunt van de aandacht. Zijn acties in Spanje leverde hem bakken met kritiek op. Mercedes-teambaas Toto Wolff begrijpt Verstappen wel, en stelt dat dit gedrag bij grootheden past.

Verstappen raakte in de slotfase van de Grand Prix van Spanje zwaar gefrustreerd. Hij stond op de harde banden bij de herstart, waarna hij op het rechte stuk werd ingehaald door Charles Leclerc. Daarna kreeg hij het aan de stok met Mercedes-coureur George Russell.

Hij raakte zwaar gefrustreerd, en deelde een beuk uit aan de Mercedes. Dit leverde hem een zware tijdstraf en drie strafpunten op. In de afgelopen weken ontving hij veel kritiek, maar niet iedereen is het met hem eens.

Grootheden in de sport

Mercedes-teambaas Toto Wolff toont begrip voor Verstappen. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "Weet je, er is een patroon dat ik herken bij de groten, of het nu in de autosport is of in andere sporten. Je moet het idee hebben dat de hele wereld tegen je is en dan presteer je op het hoogst mogelijke niveau."

"Deze grote atleten erkennen soms niet dat de wereld tegen hen is, maar dat ze gewoon zelf een fout hebben gemaakt, of het zelf hebben verpest, enzovoort, enzovoort."

2021

Volgens Wolff is het al een tijdje geleden dat Verstappen zich op deze manier heeft gedragen. Hij vindt dat niet vreemd: "We hebben dit soort momenten al jaren niet meer gezien bij Max. Natuurlijk weet ik dat dit in 2021 wel gebeurde, maar ik heb echt geen idee waar dit nu vandaan komt."

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft 137 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl zijn McLaren-concurrenten Oscar Piastri en Lando Norris op 186 en 176 punten staan. In Canada hoopt Verstappen het gat te kunnen dichten.