McLaren blijft voorzichtig en vreest voor sterke concurrentie

Dit weekend komt het Formule 1-circus naar Canada en ook daar lijkt McLaren de grote favoriet. Het Britse team blijft voorlopig uitlopen in het kampioenschap op de concurrentie, dat twee weken geleden in Spanje de hoop had dat de vleugelwijziging een verandering zou brengen in rangorde. Teambaas Andrea Stella kijkt vanzelfsprekend uit naar de komende Grand Prix in de stad Montreal.

Komend weekend staat Canada op de kalender en dat betekent meestal veel spektakel. De locatie staat bekend om onvoorspelbaar weer, zoals de vorige editie in 2024, en een paar lastige bochten. Voor Andrea Stella is dat genoeg om volledig op het team te gaan focussen en niet naar anderen te gaan kijken.

'Blijven concentreren'

Ondanks de ruime voorsprong van McLaren op de concurrentie, 197 punten voor op nummer twee Ferrari, leunen ze niet achterover. Het team van Zak Brown wil de focus behouden en niets weggeven. Stella is daar ook heel stellig in, zo vertelt hij in de preview van McLaren: "Het was een productieve week buiten het circuit om als team samen te komen en ons seizoen tot nu toe te evalueren."

"Het is duidelijk dat ondanks een sterke start van het seizoen onze concurrenten dicht bij ons blijven en dat we ons volledig moeten blijven concentreren op het leveren van prestaties elk weekend." Tot nu toe levert McLaren ieder weekend prestaties. Het papajakleurige team heeft tot nu toe zeven van de negen races gewonnen. Buiten de McLaren-coureurs heeft alleen Max Verstappen twee Grand Prix-overwinningen op zijn naam mogen schrijven.

Uitdaging

Dat McLaren ver voor de concurrentie ligt, is geen geheim meer, maar Stella blijft toch op zijn hoede. Veel factoren spelen een rol op het Circuit Gilles Villeneuve. Het weer is altijd een grote factor op het circuit in Montreal, zo stelt ook Stella: "Als we dit weekend onze aandacht richten op de Grand Prix van Canada, weten we dat Montreal een uitdagend circuit is met vaak onvoorspelbaar weer."

"Zoals altijd richten we ons dit weekend op onszelf en op wat we moeten doen om ons als team te verbeteren." Al met al lijkt McLaren het team te blijven om te verslaan.