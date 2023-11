Wolff wil Red Bull niet afstoppen: "Dominantie hoort bij de Formule 1"

Het team van Red Bull Racing is op het moment de sterkste renstal in de Formule 1. Red Bull is veel sneller dan de rest van het veld en dat zorgt voor ergernis. Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter geen fan van kunstmatige ingrepen en hij stelt dat dit soort dominantie hoort bij de Formule 1.

Red Bull is dit jaar bezig met één van de dominantste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1. De Oostenrijkse renstal wist alleen in Singapore niet te winnen en met Max Verstappen hebben ze de snelste coureur van het moment onder contract staan. De Nederlander prolongeerde al in Qatar zijn wereldtitel en hij mag zich sindsdien een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 noemen.

Bij concurrent Mercedes schemerde de ergernis over de achterstand regelmatig door. Mercedes-teambaas Toto Wolff was vaak fel, maar hij is wel een groot tegenstander van bijvoorbeeld een balance of performance. In gesprek met Bloomberg spreekt Wolff zich uit: "Dominantie is een onderdeel van de Formule 1. We hadden eerst vijf jaar lang een overheersing van Ferrari, toen was het een korte periode van Red Bull en daarna waren wij aan de beurt. Nu heeft Red Bull twee constructeurstitels op zak en zijn ze drie keer wereldkampioen geworden met een heel goede coureur."