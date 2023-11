Horner trots op dominante Verstappen: "Hij tilt dat naar een nieuw niveau"

Max Verstappen is bezig met één van de beste seizoenen uit de geschiedenis van de Formule 1 qua prestaties. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verbreekt record na record en hij heeft zijn derde wereldtitel al op zak. Zijn teambaas Christian Horner ziet Verstappen al als één van de beste coureurs ooit.

In Qatar pakte Verstappen al zijn derde wereldtitel in de Formule 1. Die titel was voor vrijwel niemand een verrassing, want Verstappen is bezig met een zeer dominant seizoen. Eerder dit jaar verbrak hij al het record voor de meeste Grand Prix-zeges op rij en afgelopen weekend verbrak hij zijn eigen record voor de meeste zeges in één seizoen. Verstappen maakt dan ook veel indruk op zijn collega's.

Honger

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner durft Verstappen te vergelijken met grote namen uit de geschiedenis van de Formule 1. In gesprek met de internationale media is Horner duidelijk: "Alle grote namen hebben dezelfde honger en toewijding. Of het nou in de Formule 1 is of in een andere sport, de drang om te winnen is er als je kijkt naar legendes. Of het nou gaat om de Senna's of de Hamiltons. Of de coureurs daarvoor, denk aan de Clarks, de Stewarts en de Fangio's van deze wereld."

Hoger niveau

Horner ziet veel overeenkomsten tussen Verstappen al de genoemde legendes uit de koningsklasse van de autosport. De Brit gaat verder met zijn uiteenzetting: "Ze hebben allemaal de drive en een sterk geloof in zichzelf. We zagen het ook bij Sebastian Vettel, die liet nooit iets liggen. Ik denk dat Max dat zelfs naar een nieuw niveau tilt! Hij is niet bezig met records of statistieken, maar hij weet veel meer dan je denkt. Toch heeft hij de drang en de honger die hem vooruit helpen. Dat zie je alleen bij de allergrootsten in de topsport."