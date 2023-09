Norris presenteert speciale helm voor Singapore

Meerdere coureurs rijden dit weekend in Singapore met een speciaal helmdesign. Ook Lando Norris rijdt door de straten met van de Aziatische stadstaat met een zeer bijzondere helm. De Brit heeft een gedeelte van zijn helm laten ontwerpen door de fans van zijn bedrijf Quadrant.

McLaren-coureur Norris rijdt dit weekend met een zwarte helm met zeer veel glitters op de zijkant. De Brit reed er in de eerste vrije training direct mee rond. Aan de zijkant van de helm is het Quadrant-logo duidelijk te zien, hierop zijn designs van zijn fans te zien. In meerdere vlakken op de helm staan ontwerpen van zijn fans. De helm kleurt daarnaast ook goed bij de tijdelijke livery waarmee McLaren rijdt in Singapore en Japan.