Lando Norris kroonde zich afgelopen weekend tot wereldkampioen in de Formule 1. Hij liet daarna al snel weten dat hij volgend jaar met startnummer 1 wil gaan rijden. Het was de verwachting dat Norris vandaag tijdens de post season test al met dit nummer zou rijden, maar opvallend genoeg stond nummer 4 weer op zijn auto. De ingewikkelde FIA-regels speelden hier weer een rol.

Norris veroverde afgelopen weekend voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de wereldtitel. Hij had genoeg aan de derde plaats om Max Verstappen te onttronen, en hij liet op maandag ook weten dat hij het startnummer van de Nederlander gaat overnemen. Verstappen reed als regerend wereldkampioen met nummer 1, maar het was nog niet duidelijk wat Norris ging doen. Het is immers niet verplicht dat de wereldkampioen met nummer 1 rijdt, Lewis Hamilton deed dit bijvoorbeeld nooit.

Norris liet op maandag weten dat hij waarschijnlijk tijdens de post season test al met nummer 1 zou rijden. Hij wandelde vanochtend de paddock in terwijl hij een sweater droeg met de opdruk 'LN1'. Ook zijn helmdesign was aangepast, en hij stuurde zijn auto vanochtend de baan op met een gouden helm op zijn hoofd. Op zijn McLaren stond echter niet het nummer 1, maar zijn eigen nummer 4.

Wat is er aan de hand?

Volgens The Race heeft dit te maken met de regels van de FIA. Norris is namelijk nog niet officieel de wereldkampioen, en mag dus nog niet rijden met het nummer. Die status wordt vrijdag pas bevestigd, als Norris zich meldt op het FIA-gala in Oezbekistan.

Wachten op de wereldbeker

Dit is volgens The Race ook de reden dat Norris in Abu Dhabi de wereldbeker nog niet in ontvangst nam. De trofee stond afgelopen weekend wel in de paddock en de perszaal, maar Norris moest het op het podium doen met de beker voor de derde plaats. De grote trofee voor de wereldkampioen neemt hij vrijdag pas in ontvangst, bij het gala in Tasjkent. Dan mag hij zich officieel de wereldkampioen noemen, en is startnummer 1 van hem.