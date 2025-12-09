user icon
Lando Norris kroonde zich afgelopen weekend tot wereldkampioen in de Formule 1. Hij liet daarna al snel weten dat hij volgend jaar met startnummer 1 wil gaan rijden. Het was de verwachting dat Norris vandaag tijdens de post season test al met dit nummer zou rijden, maar opvallend genoeg stond nummer 4 weer op zijn auto. De ingewikkelde FIA-regels speelden hier weer een rol.

Norris veroverde afgelopen weekend voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan de wereldtitel. Hij had genoeg aan de derde plaats om Max Verstappen te onttronen, en hij liet op maandag ook weten dat hij het startnummer van de Nederlander gaat overnemen. Verstappen reed als regerend wereldkampioen met nummer 1, maar het was nog niet duidelijk wat Norris ging doen. Het is immers niet verplicht dat de wereldkampioen met nummer 1 rijdt, Lewis Hamilton deed dit bijvoorbeeld nooit. 

Norris liet op maandag weten dat hij waarschijnlijk tijdens de post season test al met nummer 1 zou rijden. Hij wandelde vanochtend de paddock in terwijl hij een sweater droeg met de opdruk 'LN1'. Ook zijn helmdesign was aangepast, en hij stuurde zijn auto vanochtend de baan op met een gouden helm op zijn hoofd. Op zijn McLaren stond echter niet het nummer 1, maar zijn eigen nummer 4.

Wat is er aan de hand?

Volgens The Race heeft dit te maken met de regels van de FIA. Norris is namelijk nog niet officieel de wereldkampioen, en mag dus nog niet rijden met het nummer. Die status wordt vrijdag pas bevestigd, als Norris zich meldt op het FIA-gala in Oezbekistan. 

Wachten op de wereldbeker

Dit is volgens The Race ook de reden dat Norris in Abu Dhabi de wereldbeker nog niet in ontvangst nam. De trofee stond afgelopen weekend wel in de paddock en de perszaal, maar Norris moest het op het podium doen met de beker voor de derde plaats. De grote trofee voor de wereldkampioen neemt hij vrijdag pas in ontvangst, bij het gala in Tasjkent. Dan mag hij zich officieel de wereldkampioen noemen, en is startnummer 1 van hem.

OfficialPradero

Posts: 1.490

bij vijlen is niet mogelijk dacht ik ?

  • 3
  • 9 dec 2025 - 17:44
Reacties (8)

  • Larry Perkins

    Posts: 62.031

    RBR heeft dus nog een paar dagen om de skid-blocks van de MCL39 bij te vijlen...

    • + 0
    • 9 dec 2025 - 17:31
    • OfficialPradero

      Posts: 1.490

      bij vijlen is niet mogelijk dacht ik ?

      • + 3
      • 9 dec 2025 - 17:44
    • Freek-Willem

      Posts: 6.530

      Je bedoelt af te vijlen 🤔
      Of een right to review op de actie van Norris buiten de baan of ...

      Of wolf advies vragen om nog een email te sturen.

      • + 2
      • 9 dec 2025 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 62.031

      Klopt @OfficialPradero, maar een zin zonder vaut past niet bij deze seit...

      • + 3
      • 9 dec 2025 - 17:47
    • OfficialPradero

      Posts: 1.490

      in dat geval, hoop ik dat ze er nog heel wat bij vijlen ;-)

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 18:15
  • BoerTeun

    Posts: 1.514

    Het FIA gala in Oezbekistan, het Mekka van de autosport.
    Oom Ben zal wel een paar miljoen redenen hebben om het daar te organiseren schat ik zo in.

    • + 1
    • 9 dec 2025 - 19:22
    • nr 76

      Posts: 7.277

      Precies, zeg je autosport, zeg je Oezbekistan.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 19:28
    • Aquarius72

      Posts: 752

      Oezbekistan, hét land voor vrije denkers. "Non-governmental human rights organisations[....], characterise Uzbekistan as an authoritarian state with limited civil rights and express profound concern about wide-scale violation of virtually all basic human rights.". Bron Wikipedia.

      "Mensen naar mijn hart.", hoor je ome Ben al denken.

      • + 0
      • 9 dec 2025 - 20:00

