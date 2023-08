Verstappen begint thuisrace in perszaal

Vandaag gaat de tweede seizoenshelft van de Formule 1 officieel van start. De heren coureurs melden zich vandaag op het circuit van Zandvoort voor de gebruikelijke mediadag. Zoals altijd moeten de coureurs zich melden in de TV pen óf in de perszaal. Max Verstappen begint zijn weekend in zijn vaderland dan ook in de perszaal.

Dit seizoen worden de coureurs in vier groepjes gesplitst tijdens de mediasessies. Twee groepjes van vijf moeten zich melden in de perszaal en de overige tien coureurs moeten naar de zogenaamde TV pen. Om 13:30 moet Verstappen zich samen met Daniel Ricciardo, Aston Martin-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll en George Russell melden in de perszaal. Vijvendertig minuten later moeten Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Kevin Magnussen en Logan Sargeant zich melden in de perszaal.

Om 13:30 moeten Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Nico Hülkenberg, Lando Norris en Sergio Perez zich melden in de TV Pen. Daarna moeten ook Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Alexander Albon hun gezicht laten zien in de TV Pen. Op de vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. Om 14:00 moeten Günther Steiner, James Vowles en kersvers AlphaTauri-kopstuk Peter Bayer zich melden. Daarna is het de beurt aan technische kopstukken Tom McCullough (Aston Martin), Enrico Cardile (Ferrari) en Paul Monaghan (Red Bull).