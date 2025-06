"F1-expert vergelijkt Red Bull-talent Hadjar met Senna"

Isack Hadjar heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. Na nog maar negen races wordt er al gesproken over een stoeltje bij Red Bull Racing. F1TV-presentator James Hinchcliffe kan de rookie niet genoeg complimenteren en vergelijkt hem met Ayrton Senna en Fernando Alonso.

Isack Hadjar is momenteel de tweede Red Bull-coureur met 21 punten. Hij staat daarmee elf punten boven Yuki Tsunoda. Hadjar staat momenteel negende in het wereldkampioenschap.

Debuut

Dat het debuut van Hadjar niet zo'n grote hype was, is ook niet gek. De Fransman had immers geen titels gewonnen in de opstapklassen. Toch is snelheid een begrip dat de rookie maar al te goed kent. In de Racing Bulls heeft Hadjar even vaak Q3 gehaald als Yuki Tsunoda. Hinchcliffe prijst Hadjar dan ook voor zijn prestaties: "Hij had tenslotte nog nooit een junior formulekampioenschap gewonnen. Veel F1-fans kenden zijn naam misschien niet eens," schrijft de Canadees op de Formule 1-website.

"Dat veranderde in Melbourne om alle verkeerde redenen, toen een crash in de formatieronde hem verhinderde om te starten wat zijn eerste F1-race zou zijn geweest", zei Hinchcliffe over het incident dat ervoor zorgde dat de hele F1-gemeenschap achter hem ging staan, inclusief de vader van Lewis Hamilton.

Beoordelen

De crash was enorm zwaar voor Hadjar, volgens de Canadese voormalig Indycar-coureur: "Je voelt hoe de buitenwereld je beoordeelt. Je voelt de teleurstelling van je team. Het is een vreselijk gevoel. Zijn lichaamstaal toen hij terugliep naar het doorweekte Albert Park-paddock was die van een man die echt verslagen was."

Maar dat incident zou echter een tijdelijke blokkade zijn. "Sindsdien volgden er puntenfinishes in Jeddah, Imola, Monaco en Spanje, waardoor hij nu negende staat in het coureursklassement. Vijf van de acht races waaraan hij heeft deelgenomen stonden in de punten, met twee van de overige drie als 11e."

Zwakke plek

Wat de zwakke plek van Isack Hadjar is? Volgens de Amerikaan weet niemand het: "We hebben zijn achilleshiel nog niet gevonden. Tot nu toe heeft Hadjar overal omheen kunnen rijden. Natuurlijk kan dat een karaktereigenschap zijn, maar het kan net zo goed een natuurlijke eigenschap zijn."

Hinchcliffe vergelijkt Hadjar echter wel met kampioenen als Ayrton Senna en Fernando Alonso. Het zijn natuurlijk niet de minste namen: "Hoewel Hadjar nog een weg te gaan heeft om op dezelfde manier besproken te worden als deze kampioenen, zijn de bouwstenen zeker aanwezig voor wat een fenomenale carrière zou kunnen worden."