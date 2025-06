Tsunoda wil grote mijlpaal vieren met sterke prestatie in Canada

Yuki Tsunoda hoopt dit weekend te kunnen scoren in Canada. Voor de Japanner wordt het een historisch weekend, want hij kan een belangrijke mijlpaal bereiken. Het geeft Tsunoda een trots gevoel, al wil hij wel punten gaan pakken.

Red Bull-coureur Tsunoda rijdt dit weekend in Canada de honderdste Grand Prix uit zijn loopbaan. Hij is de eerste Japanse coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die dit voor elkaar krijgt. Het is een prachtige statistiek, maar in de sport draait het om het scoren van punten. In de afgelopen drie races pakte hij slechts één puntje, en Tsunoda weet dat een goed resultaat nu van belang is.

Zin in het weekend

De Japanner heeft er veel zin in, zo laat hij weten in de preview van Red Bull: "Ik kijk erg uit naar dit weekend. Het is één van mijn favoriete races op de kalender. Ik ben echt dol op Montreal en het gevoel van de stad. Maar ook op het eten en de winkels. Het is een erg leuke plek om te zijn."

Trots op mijlpaal

Het feit dat hij voor de honderdste keer aan de start verschijnt van een F1-race, maakt hem trots: "Het is dit weekend ook nog eens mijn honderdste race in de Formule 1, en dat voelt best gek aan. He voelt alsof ik pas net kom kijken, maar ook alsof dit al mijn hele leven zo is geweest. Elk van die honderd races voelde speciaal aan en ik ben trots dat ik in deze sport zit."

"Het liefst vier ik mijn honderdste race met een passend resultaat. Ik heb twee goede testdagen in Barcelona achter de rug en ik heb daarna in de simulator in Milton Keynes gezeten. We hebben er dus hard aan gewerkt. Ik heb nu heel wat meer meters in een Red Bull-bolide afgewerkt."

Jagen op een goed resultaat

Voor Tsunoda is dit belangrijk, want zijn resultaten vielen flink tegen: "We moeten nu proberen een betere kwalificatie te rijden en we hebben eraan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Het weer in Canada kan soms onvoorspelbaar zijn. Het lijkt er echter op dat het voor de verandering droog en stabiel blijft, dus dat zou moeten helpen bij het bereiken van onze doelen."