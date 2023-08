Russell zelfkritisch: "Veel kansen gemist"

Het team van Mercedes heeft een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. De Duitse renstal begon het seizoen met een grote achterstand op Red Bull Racing en men is volop bezig met de grote inhaalslag. George Russell baalt van de tegenvallende resultaten en spreekt van gemiste kansen.

Mercedes verscheen tot ieders verrassing aan de start met het veelbesproken zeropod-design. Het ontwerp bracht het team weinig succes in 2022 en al snel besloot men dit seizoen toch te kiezen voor een nieuw ontwerp. De nieuwe onderdelen werden geïntroduceerd in Monaco, maar George Russell heeft niet het gevoel dat hij daarna beter heeft gepresteerd. Russell had veel meer punten willen scoren, maar dat lukte dus niet.

Russell vindt zichzelf tijdens de zomerstop terug op de zesde plaats in het wereldkampioenschap, hij staat in punten gelijk met nummer vijf Charles Leclerc. In gesprek met RaceFans kijkt Russell kritisch terug op zijn eerste seizoenshelft: "Ik zou zeggen dat de eerste zes races heel erg sterk waren. De laatste zes races waren dan weer zwak. Ik denk dat ik wel weet waardoor dat komt. We hebben veel kansen gemist door uiteenlopende redenen. Ik heb wat foutjes gemaakt en ook de problemen in Australië hebben mij heel erg veel punten gekost."