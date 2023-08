Voorteken? Sponsor Formule 3-klassementsleider Bortoleto in zee met Alpine

De logo's van de Banco BRB, een Braziliaanse bank, zullen tijdens de aanstaande Braziliaanse Grand Prix op de wagens en de helmen van Alpine-coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon zichtbaar zijn. Op zich geen groot nieuws, ware het niet dat de Banco BRB in de afgelopen jaren ettelijke honderdduizenden euro's heeft geïnvesteerd in de carrière van het Braziliaanse talent Gabriel Bortoleto. Het ligt dan ook voor de hand dat de Braziliaanse jongeling binnenkort wordt gepresenteerd als nieuwe juniorrijder van het Franse merk.

Bortoleto, die - om het pikant te maken - onder contract staat bij het management van Fernando Alonso, gaat momenteel aan de leiding in de strijd om het Formule 3-kampioenschap. Ondanks het feit dat de 18-jarige coureur na twee niet bijzondere seizoenen in het FRECA pas aan zijn eerste Formule 3-jaar deelneemt, heeft de rijder van Trident Racing een zeer gezonde voorsprong opgebouwd ten opzichte van zijn naaste rivalen.

Na acht van de negen raceweekends heeft Bortoleto 144 punten verzameld, waarmee hij liefst 38 stuks meer heeft dan nummer twee Paul Aron. Het Formule 3-kampioenschap kan de Braziliaanse coureur normaal gesproken niet meer ontgaan: tijdens het laatste raceweekend op Monza zijn er slechts 39 punten te verdelen en zodoende kan Bortoleto zich al na de kwalificatie (er wordt een bonuspunt uitgedeeld voor poleposition) tot Formule 3-kampioen van 2023 kronen.

Een logische vervolgstap voor Bortoleto is logischerwijs de Formule 2. Diens naam wordt inmiddels in verband gebracht met een zitje bij ART Grand Prix, waar hij de mogelijk afzwaaiende Théo Pourchaire - de Formule 2-kampioen mag immers reglementstechnisch niet terugkeren in de serie - vervangt. Gezien de deal van Alpine met zijn directe geldschieter, is het zeer waarschijnlijk dat Bortoleto dat zal doen in de kleuren van de Franse renstal, waarbij hij aan het juniorprogramma zal worden toegevoegd.

Het juniorteam van Alpine bestaat momenteel uit Formule 2-coureurs Jack Doohan en Victor Martins en Formule 3-rijders Nikola Tsolov, Gabriele Minì en Sophia Floersch. Ook F1 Academy-coureur Abbi Pulling, F4-rijder Matheus Ferreira - evenals Bortoleto een Braziliaan - en karttalent Kean Nakamura rijden rond met steun van Alpine en behoren tot de officiële Academy.