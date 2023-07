Uitslag Sprint Oostenrijk: Verstappen wint Sprint in Oostenrijk na duw en trekwerk met Perez

De tweede sprint van het huidige Formule 1-seizoen zit er alweer op. Op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg ging de sprintzege ditmaal naar Max Verstappen . Achter hem kwam Sergio Perez als tweede over de finishlijn. De top drie werd dit keer compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Bij de start van de sprint was het nat op de Red Bull Ring. Vrijwel alle coureurs begonnen de wedstrijd op de inters, alleen Valtteri Bottas koos voor de slicks. De Fin dook direct na de opwarmronde direct naar binnen omdat het toch te nat was. Bij de start kwam Perez goed uit de startblokken en daagde hij zijn teamgenoot Verstappen flink uit.

Duel

Ze duelleerden verder en Verstappen kwam zelfs met twee wielen op het gras terecht. Perez gaf niet op en probeerde zijn teammaat voorbij te steken. In bocht 3 schoven ze diep door, maar werd een ongeval voorkomen. Lando Norris moest hierdoor hard remmen en viel ver terug. Perez werd hierdoor gepakt door Nico Hülkenberg en viel terug naar de derde plaats. Beide Red Bull-coureurs reageerden nogal fel op de boordradio.

Gevechten

Verstappen reed daarna simpel weg bij de rest van het veld en finishte met een voorsprong van ruim twintig seconden op de rest. Verder in het veld vonden er veel gevechten plaats. De coureurs gaven elkaar weinig ruimte, maar wel genoeg respect. Hülkenberg kon zijn positie niet vasthouden en werd voorbij gestoken door Perez en Sainz. De regen begon ondertussen weg te trekken en de baan werd minder nat.

Slicks

George Russell gokte als eerste voor de slicks en meerdere coureurs kozen zijn voorbeeld. De keuze leek de juiste, want Russell sneed als een mes in de boter door het veld. Vooraan het veld koos Red Bull niet voor een pitstop. Alhoewel de baan klaar was voor de slicks, vond men het niet nodig. De voorsprong was reusachtig en de rondes begonnen op te raken. Verstappen won en liet daarna nog eventjes weten dat hij niet happy was met Perez.