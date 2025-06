Verstappen heel tevreden met tweede tijd: "Voel me heel erg goed"

Max Verstappen greep vandaag net naast de pole position in Canada. Hij werd afgetroefd door George Russell, maar dat maakte hem weinig uit. Verstappen was heel erg tevreden met zijn resultaat, en vooral met zijn rondje.

Verstappen had het op vrijdag nog lastig in de tweede vrije training, maar daar was vandaag niets van te merken. Hij voelde zich goed in de RB21, en dat resulteerde bijna in de pole position. Zijn 'grote vriend' George Russell troefde hem net af, maar de tweede plaats biedt Verstappen genoeg kansen op succes. Hij start voor beide McLarens, en heeft dus genoeg kans op een goede run in de titelstrijd.

Positief over de auto

Na afloop van de kwalificatie was er een grote grijns te zien op het gezicht van Verstappen. Tevreden sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jacques Villeneuve: "Ik voel me al het hele weekend heel goed, de auto bevindt zich in een goed window."

"Je moet efficiënt zijn op de rechte stukken, en dat zijn we meestal, dus ik ben heel erg blij met de kwalificatie. De auto deed het best wel goed. Het was een lastige keuze met de banden. Maar ik denk dat we het juiste hebben gedaan door voor de mediums te kiezen."

Is de tweede startplek een voordeel?

Verstappen start als tweede, en dat kan een voordeel zijn in de run naar de eerste bocht. De Nederlander kan daar wel om lachen: "Ik zou altijd voor de eerste plaats kiezen, want dan start je meer naar voren! Maar dit is prima, we gaan zien wat we morgen kunnen doen."

"Ik ben al heel erg blij met wat we vandaag hebben bereikt, dat we op de eerste rij staan. Hopelijk kunnen we morgen een solide race gaan rijden." Verstappen deelt de eerste startrij met Russell, en dat kan voor vuurwerk gaan zorgen.