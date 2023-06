'Alpine vindt nieuwe grote Amerikaanse investeerder'

Het team van Alpine is momenteel bezig met een redelijk seizoen in de Formule 1. Achter de schermen zat men echter niet stil en hebben ze op meerdere vlakken hard doorgewerkt. Ook op zakelijk vak heeft het team doorgepakt, want het lijkt er nu op dat ze een nieuwe grote investeerder hebben gevonden.

Alpine was al geruime tijd op zoek nieuwe investeerders voor het team. De Franse renstal genoot van veel interesse vanuit de Verenigde Staten en dat lijkt nu waarheid te worden. De goed ingevoerde journalist Joe Saward schrijft op zijn blog dat het Amerikaanse RedBird Capital Partners gaat investeren in het team van Alpine.

RedBird is geen onbekende naam in de internationale sportwereld. Zo zijn ze onder meer betrokken bij de voetbalclubs AC Milan en Toulouse FC. Ook bezitten ze aandelen in de grote Fenway Sports Group. Alpine is onderdeel van Renault en de kans is groot dat dit niet gaat veranderen. Renault staat immers op de lijst van motorleveranciers voor de nieuwe motorreglementen die vanaf 2026 gaan gelden in de Formule 1. Alpine staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap terwijl coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly het zeker niet slecht doen.