Norris blij met komst Marshall: "Belangrijke aanwinst voor het team"

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden een flinke reorganisatie doorgevoerd op het technische gebied. Meerdere kopstukken werden overgenomen van andere teams, recent nam men bijvoorbeeld Rob Marshall over van Red Bull Racing. Lando Norris is op zijn beurt blij met de komst van Marshall.

Marshall wordt vanaf 2024 de technisch directeur voor engineering en design bij McLaren. Hij was lange tijd werkzaam voor het team van Red Bull en vervulde daar meerdere belangrijke rollen op het technische vlak. Red Bull gunde Marshall de overstap en hij is momenteel dan ook met gardening leave. Eerder trok McLaren ook al David Sanchez van Ferrari aan en nam men afscheid van James Key.

Kennis

McLaren-coureur Lando Norris is blij met de flinke reorganisatie van zijn werkgever. De Britse coureur is blij met de komst van Marshall en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Hij neemt veel kennis en expertise mee naar het team. Hij zit al lang bij Red Bull en heeft veel succes gekend met dat team. Hij heeft samen gewerkt met de slimste mensen binnen de Formule 1, hij hoort daar zelfs trouwens ook bij. Kennis en rondetijden zijn denk ik de twee belangrijkste dingen. Hij is een belangrijk persoon, een belangrijke aanwinst voor ons team."

Respect

Norris denkt dan ook dat de komst van Marshall voor een positieve verandering binnen het team van McLaren kan zorgen. De Britse coureur legt zijn mening verder uit: "Ik denk dat hij iemand is waar veel mensen binnen ons team tegen opkijken en waar ze veel respect voor hebben. Voor ons als team is het ook een goede stap om onze drive te behouden, zodat we expertises en prestaties kunnen blijven toevoegen."