Red Bull toont interesse in Alonso-talent

Fernando Alonso is niet alleen Formule 1-coureur, hij is ook betrokken bij het opleiden van jonge coureurs. Onder andere de Spaanse Formule 3-coureur Pepe Marti wordt begeleid door het managementbureau van Alonso. Marti doet hij zo goed dat Red Bull interesse heeft getoond in zijn diensten.

Marti wordt al sinds zijn kartperiode begeleid door Alonso en zijn mensen. De Spaanse coureur krijgt veel steun van de tweevoudig wereldkampioen. In Barcelona wist hij de hoofdrace te winnen en feliciteerde Alonso hem direct na afloop van de race. Marti is bezig met een super seizoen in de opstapklasse en dat zorgt voor veel interesse.

Ook Red Bull heeft interesse in de coureur uit de stal van Alonso. De kans is dus aanwezig dat Marti binnenkort wordt toegevoegd aan de talentenploeg van het Red Bull Junior Team. In Barcelona werden Red Bull-adviseur Helmut Marko en Marti samen gespot. Internationale media vroegen Marko of hij interesse heeft in Marti: "Ja, hij is heel erg goed. Ik volg hem al langere tijd, niet alleen vandaag. Ik houd hem al in de gaten sinds hij naar de Formule 3 is overgestapt. Zijn verbetering is echt best significant."