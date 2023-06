Marko ziet Verstappen domineren: "Van een andere planeet"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk met zijn dominante zege in Spanje. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was veel sneller dan de concurrentie en was de snelste in alle sessies. Helmut Marko geeft hij dat nog nooit zoiets heeft gezien en dat Verstappen haast buitenaards voor de dag komt.

Verstappen heeft momenteel een flinke voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez in het wereldkampioenschap. De Nederlander maakte ook op het circuit van Barcelona geen enkele fout en was de beste in alle drie de vrije trainingen, de kwalificatie en uiteindelijk dus ook in de race. Verstappen reed van begin tot eind aan de leiding en reed in de slotfase ook nog eens de snelste raceronde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De 80-jarige Oostenrijker stelt dat Verstappen speelt met de concurrentie. In gesprek met de krant Osterreich spreekt Marko zich uit: "Je zag bijvoorbeeld hoe hij die snelste ronde noteerde terwijl hij reed op oudere banden. Hij komt echt, zoals iedereen al zo mooi zegt, van een andere planeet op het moment. Hij domineert de sport momenteel op een manier die we in de geschiedenis nog nooit hebben gezien."