Steiner over hoge bandenslijtage Haas: "Terug naar de tekentafel"

Haas-baas Guenther Steiner benadrukt dat zijn team zo snel mogelijk een oplossing moet vinden voor de hoge bandendegradatie. De Noord-Italiaan zag coureur Nico Hulkenberg vanaf een zevende startplaats tijdens de race als een baksteen naar beneden vallen, terwijl Kevin Magnussen in de staart van het veld weinig indruk wist te maken.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya staat bekend als een locatie waar de bandenslijtage hoog is. Daar komt nog bij dat de koningsklasse bij haar Grand Prix afgelopen weekend van de oude lay-out van het circuit gebruik maakte, de variant waarbij er geen langzame chicane, maar twee lange en snelle, doordraaiende bochten het circuit afmaken.

Alle teams hadden last van hoge bandenslijtage, maar het Amerikaanse Haas was daarbij de grote opvaller. De renstal was genoodzaakt om haar beide coureurs maar liefst driemaal voor vers rubber naar binnen te sturen, een keer zo vaak als de rest van het veld. Guenther Steiner, de excentrieke teambaas van het team, zegt dat de renstal zo snel mogelijk een oplossing moet vinden om de bandendegradatie te verhelpen.

"Het was een nogal teleurstellend resultaat", begint Steiner na afloop van de race waarbij vooral coureur Nico Hulkenberg een goede startpositie voor de race in handen had. "We konden de banden gewoon niet in leven houden. We moesten een keer vaker naar binnen dan de rest, maar zelfs als we door waren gereden, dan eindigden we alsnog in dezelfde positie. We moeten terug naar de tekentafel om zo snel mogelijk een oplossing te vinden."

Hulkenberg beaamt de woorden van Steiner: "Het was een zware race. De bandenslijtage was zo hoog, dat we een driestopper moesten doen, en de rest niet. Over één ronde zijn we echt wel snel, maar wat betreft de lange runs hebben we nog flink wat huiswerk te doen", sluit Hulkenberg af.