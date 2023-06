Steiner klaar met Schumacher-verhalen: "We hebben niets tegen hem"

Mick Schumacher vertrok eind vorig seizoen bij het team van Haas. De Duitser kreeg geen nieuw contract en dat leidde tot boze reacties in zijn vaderland. Inmiddels is Schumacher reservecoureur bij het team van Mercedes en probeert Haas het hoofdstuk te sluiten. Teambaas Günther Steiner vindt dat men vooruit moet kijken in plaats van naar het verleden.

Schumacher kende vorig jaar een zeer teleurstellend seizoen in dienst van het team van Haas. Hij crashte meerdere keren op zeer forse wijze en dat kostte het team van Haas veel geld. Het team besloot dan ook om Schumacher geen nieuw contract te geven en hem voor dit jaar te vervangen door Nico Hülkenberg. Het vertrek van Schumacher zorgde voor wisselende reacties, onder meer Micks oom Ralf Schumacher reageerde zeer kritisch op Haas.

Toekomst

Ralf Schumacher haalt nog steeds met enige regelmaat uit naar Haas en teambaas Günther Steiner. Steiner maakt zich er niet druk om en stelt in gesprek met Sport1 dat ze het hoofdstuk moeten sluiten: "We zijn meer dan een half jaar geleden uit elkaar gegaan en in Duitsland praten ze er nog steeds over. Misschien is het een beter idee om Mick en zijn huidige teambaas Toto Wolff vragen te stellen over zijn toekomst in plaats van elke keer weer over het verleden te beginnen."

Naam

Steiner denkt dat men vooral blijft praten over deze zaak omdat Mick de zoon is van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Zou dit hetzelfde zijn geweest bij iemand met de naam Rosberg? Ik denk het niet nee. Toen Mick twee jaar geleden bij ons binnenkwam, wist ik dat zijn naam een zegen was en tegelijkertijd ook een soort vloek. Eén ding is zeker: ik heb nooit de intentie gehad om zijn carrière kapot te maken. We hem niets tegen hen, we dachten alleen aan het team."