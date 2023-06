Marko reageert op Marshall-transfer: "Beste voor beide partijen"

Het team van Red Bull Racing verloor vorige week een belangrijk technisch kopstuk aan McLaren. De Britse renstal maakte bekend dat ze Rob Marshall overnemen van Red Bull. Marshall was jarenlang een belangrijke man bij de technische afdeling van Red Bull, maar Helmut Marko denkt dat de gevolgen van zijn vertrek klein zullen zijn.

Marshall werkte in totaal 17 jaar voor het team van Red Bull Racing. Hij vervulde meerdere functies binnen het team en was een belangrijke schakel op het technische vlak. Bij McLaren krijgt hij nu een prominente rol binnen de gereorganiseerde technische afdeling van het team. Marshall is momenteel met gardening leave en zal begin 2024 officieel van start gaan bij McLaren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde vanzelfsprekend eventjes van het vertrek van Marshall. Bij Red Bull staat men achter de keuze van Marshall en lijkt niemand hem deze stap te misgunnen. Ook Marko gunt het hem en de Oostenrijker spreekt zich uit bij Sky Sports Deutschland: "We zijn op een rustige manier uit elkaar gegaan. Het is een deal die voor beide partijen het beste is. Rob was 17 jaar lang heel erg belangrijk voor ons. We zijn echter een sterk bezet team dus zijn vertrek heeft geen grote nadelen voor ons. Ik denk zelfs geen."