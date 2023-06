Marko zag Verstappen worstelen met banden

Max Verstappen bezorgde het team van Red Bull Racing wederom de zege in Spanje. Verstappen kende een simpele middag en reed vrij simpel weg bij zijn concurrenten van Mercedes. Red Bull-adviseur Helmut Marko was vanzelfsprekend tevreden met de zege, maar zag nog wel één puntje van kritiek.

Verstappen voltooide in Spanje een unieke prestatie. Hij reed de gehele race aan de leiding, was de snelste in alle vrije trainingen en begon de race ook nog eens vanaf de pole position. Verstappen moest in de eerste stint alleen wel een beetje op zijn banden letten, hij reageerde er nogal kritisch op over de boordradio.

Simpele middag

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko merkte op dat de harde banden nogal voor wat ongemakken zorgden bij Verstappen. De Oostenrijkse adviseur was verder tevreden en deelde dat in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Voor Max was het een relatief simpele middag vandaag. Al ging het niet helemaal optimaal bij hem toen hij op de harde banden rond reed. We hebben daar best wat tijd laten liggen."

Mercedes

Marko zag wel dat de banden niet voor grote problemen zorgden. Verstappen kon zeer simpel doorrijden en kwam met een flinke voorsprong op de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell over de streep. Marko geeft aan dat Red Bull vooral op Mercedes lette: "Qua performance hebben we alleen naar Mercedes gekeken. We dachten dat ze een plannetje zouden hebben en we hebben daarom ons bandenmanagement op hen aangepast vandaag."