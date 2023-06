Marko lacht concurrentie uit: "Ik zie die updates niet op de stopwatch"

Red Bull Racing was in de Spaanse kwalificatie weer zeer sterk. Max Verstappen was veel sneller dan de concurrentie en pakte de pole position met overmacht. Sergio Perez viel tegen, maar Helmut Marko was alsnog zeer tevreden. Marko lachte ook nog over de updates van de concurrentie.

Red Bull is bezig met een enorm sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft tot nu toe alle Grands Prix gewonnen en Verstappen verkeert in een zeer sterke vorm. De concurrentie probeert ondertussen de grote achterstand te verkleinen. De teams van Mercedes en Ferrari hebben grote updates doorgevoerd, maar zijn vooralsnog veel langzamer dan de Red Bulls.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook zeer in zijn nopjes met de resultaten van zijn team. Marko heeft veel vertrouwen in een goed resultaat in de race van later vandaag. In gesprek met Sky Sports lacht Marko om de updates van de concurrentie: "Ik denk dat we ons sinds vorig jaar goed hebben verbeterd. We zijn verrast dat onze rivalen niet dichter bij zijn gekomen. Ik hoor allemaal dingen over updates, maar ik zie die updates niet op de stopwatch. Ik denk dat we het juiste doen en dat er bij onze rivalen iets niet zo goed gaat."