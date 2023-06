Russell moet botsing met Hamilton uitleggen aan FIA-stewards

Veel coureurs moeten zich vandaag gaan melden bij de stewards. Pierre Gasly zal zich moeten gaan verantwoorden voor het hinderen van Max Verstappen en Carlos Sainz. De twee laatst genoemden zullen zich ook melden om over die situatie te praten. Ook George Russell mag naar het bureau van de stewards komen.

Russell kende een bijzonder moment met zijn teamgenoot Lewis Hamilton. De twee reden elkaar bijna van de baan op het rechte stuk. Hamilton verloor een deel van zijn voorvleugel en klaagde over de boordradio. Russell was er ook niet blij mee en klaagde over de slechte communicatie. Russell mag het nu gaan uitleggen aan de stewards in Barcelona.