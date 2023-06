Oppermachtige Verstappen tevreden: "Ik ben positief verrast"

Max Verstappen heeft een zeer sterke vrijdag in Barcelona achter de rug. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd en was veel sneller dan de concurrentie. Het zorgde voor een opperbeste stemming bij de regerend wereldkampioen die aangaf dat hij positief verrast was.

Verstappen was in de eerste vrije training bijna een seconde sneller dan de nummer twee. In de tweede vrije training was het verschil een stuk kleiner, maar noteerde Verstappen wel de snelste tijd. Tijdens die tweede vrije training werd al duidelijk dat de Nederlander in opperbeste stemming verkeerde, hij grapte over de boordradio over de telefoon van teamadviseur Helmut Marko.

Na afloop van de tweede vrije training was de tevredenheid bij Verstappen groot. De Nederlander had een foutloze dag en stak dat in gesprek met De Telegraaf niet onder stoelen of banken: "Het was een heel erg goede dag. Zowel de korte als de lange runs zagen er goed uit en ik voelde mij heel erg comfortabel in de auto. Door de aanpassingen aan het circuit vind ik het ook leuker om hier te rijden. Ik probeerde een paar keer wat auto's te volgen en dat leek ook goed te gaan, dus dat is positief voor eventuele inhaalacties. Ik ben positief verrast."