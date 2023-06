Palmer zag Verstappen 'beste sector ooit' rijden

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Monaco op zijn naam. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur was oppermachtig en maakte vooral heel erg veel indruk in de kwalificatie. Hij reed een zeer snelle laatste sector waardoor hij de pole position pakte. Jolyon Palmer vindt het één van de beste sectortijden uit de geschiedenis van de sport.

In het laatste kwalificatiegedeelte was het zeer spannend. Meerdere coureurs maakten kans op de pole position en de verschillen waren zeer klein. Esteban Ocon, Charles Leclerc en Fernando Alonso reden allemaal een zeer snelle ronde. Verstappen noteerde als laatste een tijd en bij het ingaan van de laatste sector was hij nog ruim langzamer dan Alonso. In de laatste sector maakte hij echter heel veel tijd goed en pakte hij de pole position.

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer was enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Brit stelt op het YouTube-kanaal van de Formule 1 dat het één van de beste rondjes ooit is: "In Monaco komen de vangrails heel erg dichtbij. Hoe dichterbij je komt, hoe sneller je gaat. Zo simpel is het, als je de hele baan gebruikt en jezelf meer marge geeft door snel door de bochten te gaan, dan zijn het gewoon simpele racelijnen. Max deed dat prachtig en met alle commitment. Het was de beste sector in Monaco die ik ooit heb gezien, misschien wel de beste sector ooit. Zo goed was het."