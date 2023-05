'Red Bull zet dit weekend nieuwe updates op RB18'

Het team van Mercedes introduceerde in Monaco het langverwachte updatepakket. De Duitse renstal kwam met veel nieuwe onderdelen waaronder vernieuwde sidepods. Bij Red Bull Racing hield men de concurrentie in de gaten, teamadviseur Helmut Marko geeft aan dat zijn team in Spanje ook iets gaat uitproberen.

De updates van Mercedes werden al voor de start van het huidige seizoen aangekondigd. Er werd gesproken over een soort b-spec, maar het ging uiteindelijk om een groot aantal ingrijpende updates. Het was de bedoeling om de updates in Imola te introduceren, maar die race werd afgelast vanwege de overstromingen in de regio. Afgelopen weekend in Monaco was het zover en zag de wereld een vernieuwde Mercedes op de baan verschijnen.

Ook bij Red Bull Racing bekeek men de geüpdatete Mercedes met verregaande interesse. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt in gesprek met OE24 dat deze updates weinig nut hadden in Monaco: "Ze hebben een enorm updatepakket meegenomen, maar die wilden ze al in Imola introduceren. Het cancelen van die race deed hen pijn omdat ze die drie trainingen nodig hadden op de updates te optimaliseren. Het raceweekend in Monaco zal ze daarbij niet hebben geholpen. Wij gaan in Barcelona ook iets nieuws proberen."