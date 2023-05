Marko juicht: "Max had vandaag geen echte tegenstander"

Max Verstappen liet het team van Red Bull Racing juichen in Monaco. De Nederlander hield het hoofd koel in de regenachtige omstandigheden en sleepte de zege binnen. Het zorgde voor opluchting bij Red Bull en men was enorm trots. Helmut Marko kwam superlatieven tekort om de race van Verstappen te omschrijven.

Verstappen wist hij het begin van de race dat hij rekening moest houden met een aanval van Fernando Alonso. De Spanjaard ging er echter niet vol voor en dat gaf Verstappen de kans om weg te rijden bij zijn rivalen. Hij kwam uiteindelijk als winnaar over de streep met een enorme voorsprong op de Aston Martin van eerste belager Alonso.

Red Bull-adviseur Helmut Marko was trots op het resultaat van zijn kopman. De Oostenrijker juichte van vreugde en sprak zich na afloop uit bij zijn landgenoten van ServusTV: "Zodra Alonso wat sneller ging rijden, counterde Max weer. Als Alonso de snelste rondetijd reed, sloeg Max direct weer terug. Toen het weer begon op te drogen, was Max alweer de snelste coureur op de baan. In de laatste zes rondjes was dat dan weer niet het geval. We zeiden tegen hem dat hij de auto heel moest houden. Ik denk dat we vandaag geen echte tegenstander hebben gehad."