Uitslag kwalificatie Monaco: Verstappen pakt eerste pole Monaco en verslaat Alonso

Misschien wel de belangrijkste sessie van het Monegaskische Grand Prix-weekend zit er alweer op. In de straten van Monaco werd de kwalificatie verreden en werd de pole position een prooi voor Max Verstappen . Achter hem werd de tweede tijd gereden door Fernando Alonso. De top drie werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Q1

Het eerste gedeelte van de eerste kwalificatiesessie werd afgetrapt door de coureurs van Williams en AlphaTauri. Men realiseerde zich dat er geen ruimte was voor foutjes en daarom kozen ze direct voor de aanval. Ook de toppers kwamen direct naar buiten, terwijl het snelle rondjes begon te regenen. Verrassende namen topten de tijdenlijst toen er ineens een auto stilstond in de eerste bocht. Sergio Perez kwam te snel aanrijden en crashte keihard. De schade aan de Red Bull was groot en de rode vlag kwam uit. Tijdens de code rood moesten Lewis Hamilton en Carlos Sainz een plannetje bedenken om een vroege exit te voorkomen. Beide coureurs ontliepen eliminatie op het allerlaatste moment. Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou en de ongelukkige Perez vielen wel af.

Q2

Niemand wilde een groot risico nemen aan het begin van de tweede kwalificatiesessie in Monaco. Vrijwel iedereen kwam gelijk de baan op, opvallend genoeg was het Max Verstappen die als eerste naar buiten kwam. De Alpines reden direct snelle tijden terwijl Lewis Hamilton het moeilijk had. Hij bevond zich de hele sessie rondom de tiende plaats en klaagde over problemen met zijn wielophanging. Hij hield de auto echter uit de muur, dat gold niet voor Lando Norris. De Brit raakte de muur in Tabac, maar ging wel door naar Q3. Dat gold niet voor zijn teamgenoot Oscar Piastri, Nyck de Vries, Alexander Albon, Lance Stroll en Valtteri Bottas.

Q3

Verstappen nam ook in het derde gedeelte van de kwalificatie weinig risico. Hij kwam als eerste naar buiten en wilde een Miami-scenario voorkomen. Terwijl de meeste coureurs de baan opkwamen, was men bij McLaren bezig met het repareren van de wagen van Lando Norris. Op de baan ontstond er een waanzinnige strijd waarbij meerdere coureurs hun tanden lieten zien. De verschillen waren minuscuul en Esteban Ocon noteerde tot ieders verrassing de snelste tijd. De grote kanonnen lieten daarna zien wat ze waard waren. Charles Leclerc liet het thuispubliek juichen, maar toen was daar de ervaring van Fernando Alonso. De Spanjaard vloog en leek pole te pakken. Verstappen pushte als een beest in de laatste sector waardoor hij net aan de pole greep.