Marko ziet Red Bull niet als favoriet in Monaco

Het team van Red Bull Racing heerst momenteel in de Formule 1. Aankomend weekend kunnen ze in Monaco hun zesde Grand Prix op rij winnen, maar bij het team zelf verwacht men een andere resultaat. Teamadviseur Helmut Marko denkt namelijk dat Red Bull in de straten van Monaco geen gebruik kan gaan maken van hun sterkste punten.

Red Bull was tot nu toe dit seizoen op elk circuit oppermachtig. Alleen in Azerbeidzjan veroverde het team niet de pole position, Ferrari-coureur Charles Leclerc was de Red Bulls toen te slim af in de kwalificaties. In de Sprint en de race werd Leclerc echter verslagen door de oppermachtige Red Bull-bolides. In Monaco verwacht men dat er kansen liggen voor de andere teams.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt die mening. De Oostenrijker denkt dat de unieke kenmerken van Monaco nadelig kunnen uitpakken voor zijn coureurs. Marko stelt dat Ferrari de favoriet is, hij legt het uit bij Motorsport-Magazin: "We zullen onze voordelen niet kunnen gaan gebruiken in Monaco. Bandenslijtage geeft hier niet de doorslag. Daarnaast zijn er op dit circuit praktisch geen rechte stukken. Hierdoor kunnen we ons snelheidsvoordeel amper gaan gebruiken."