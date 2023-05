Sainz, Leclerc en Gasly verschijnen aan aftrap benefietwedstrijd in Monaco

Aankomende week staat de Grand Prix van Monaco weer op het programma. Traditioneel gezien nemen een aantal coureurs voorafgaand het raceweekend deel aan een voetbalwedstrijd voor het goede doel. Ook deze week verschijnen er weer veel coureurs en andere prominenten aan de aftrap.

De Formule 1-coureurs spelen meestal samen in hetzelfde team. Op 23 mei nemen onder meer Charles Leclerc, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Formule 1 CEO Stefano Domenicali het op tegen een team waar tennisicoon Novak Djokovic voor zal spelen. De wedstrijd wordt gespeeld in het sportstadion van de stad: het Stade Louis II. Het is de dertigste editie van dit benefietduel waar veel coureurs in het verleden aan hebben deelgenomen.

